Ученые выяснили, почему женская кожа заживает быстрее, чем мужская

Ученые обнаружили, как эстроген и тестостерон влияют на стволовые клетки кожи, и выяснили, почему женская кожа может заживать быстрее, чем мужская. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.Царапина на колене заживает сама по себе, и кожа продолжает восстанавливать свой слой на протяжении всей жизни. Эти процессы восстановления происходят за счет небольшого запаса стволовых клеток в нижнем слое кожи. Вопрос о том, работает ли этот запас одинаково у мужчин и женщин, задавался крайне редко.Видеозаписи живой кожи мышей, снятые в течение пяти месяцев, показывают, что это не так. У самок, когда стволовая клетка кожи делится, две ее дочерние клетки, как правило, делятся снова вместе или созревают одновременно, синхронно.У самцов каждая дочерняя клетка действует более самостоятельно. Именно тестостерон стимулирует созревание этих клеток и их более быстрое отделение от слоя стволовых клеток. Кроме того, у самок мышей небольшие раны заживали быстрее, чем у самцов.Фильмы были сняты в лаборатории Седрика Бланпена в Свободном университете Брюсселя. Бенджамин Саймонс, физик из Института Гурдона Кембриджского университета, руководил математической частью работы. Все исследования проводились на мышах, с последующим тестированием на клетках кожи человека, выращенных в лаборатории.«Это проливает свет на ряд клинических наблюдений, которые ранее не имели биологического объяснения», — сказал Бланпен. «Это открывает широкий спектр новых вопросов, начиная от фундаментальной биологии стволовых клеток и заканчивая клиническими проблемами, такими как заживление ран, развитие рака и аутоиммунные заболевания».Стволовые клетки в нижнем слое кожи делятся, и некоторые из их дочерних клеток созревают и перемещаются к поверхности, где в конечном итоге отслаиваются. Чтобы наблюдать за этим процессом на одном и том же участке кожи в течение нескольких месяцев, лаборатория стволовых клеток и рака Бланпена нанесла небольшую метку на ухо каждой мыши.Затем препарат активировал красное, зеленое или синее свечение в рассеянных клетках нижнего слоя, так что каждую светящуюся клетку и ее потомков можно было отличить от соседних. Сначала мышей под наркозом снимали на видео один раз в неделю, а к концу эксперимента — один раз в месяц, в течение 140 дней.В общей сложности было проведено наблюдение за 1171 семейством клеток у 10 мышей, пяти самок и пяти самцов. Большинство из них оставались небольшими: 58% содержали три клетки или меньше в течение всех пяти месяцев.Исследовательская группа Саймонса, которая занимается созданием математических моделей обновления тканей, использовала эти небольшие семейства для разрешения вопроса, который биологи обсуждали десятилетиями. Стволовая клетка кожи не превращается в зрелую клетку за один этап. Сначала она образует промежуточную клетку, которая может делиться еще лишь несколько раз, и именно потомство этой клетки достигает зрелости.У самок мышей семейства с четным числом клеток значительно превосходили по численности семейства с нечетным числом. Эта закономерность сохранялась все пять месяцев и проявлялась также на коже спины и хвоста. У самцов мышей было больше семей с нечетным числом членов.Четное количество клеток — это то, что получится в результате совместной работы двух сестер. Если клетки-сестры делятся одновременно, то количество клеток в семье увеличивается с двух до четырех. Если они достигают зрелости и уходят одновременно, их количество сокращается с четырех до двух. В фильмах эта особенность была ярко выражена у самок и лишь слабо — у самцов.Женские семьи также были в среднем больше. Меньшее количество из них задерживалось на ранних стадиях: 52% женских семей оставались в трех или менее ячейках, по сравнению с 65% мужских семей. Оказалось, что женские гормоны играют важную роль в формировании пары. Удаление яичников практически устранило закономерность четного числа детенышей.Количество клеток, отслеживаемых в течение четырех часов, снизилось с 7,2% до 4,9%, а эстрадиол, форма эстрогена, вернул этот показатель к 7,6%. Клетки кожи несут рецепторы эстрогена, поэтому гормон может воздействовать на них напрямую.Чтобы выяснить, как быстро новые клетки покидают слой стволовых клеток, команда пометила делящиеся клетки и вернулась через четыре дня, чтобы обнаружить пары дочерних клеток. У самцов в 47% пар одна дочь уже переместилась из нижнего слоя, по сравнению с 21% у самок. Самцы покидали гнездо гораздо раньше.Кастрация снизила долю мужчин до 14%, приблизив ее к показателям женщин. Активная форма тестостерона обратила этот процесс вспять: у кастрированных самцов, получавших гормон, эта доля увеличилась с 10% до 31%. Эти же клетки нижнего слоя несут рецептор, к которому связывается тестостерон.Хромосомы не дали объяснения. Команда использовала мышей, у которых яички развивались независимо от того, является ли животное XX или XY. У мышей с развитыми яичками наблюдался более быстрый выход яичек, а животные с генотипом XX выглядели как животные с генотипом XY.Кастрация изменила и долговременные рентгеновские снимки: в течение последующих недель клеточные семейства у кастрированных самцов приобрели четное число клеток, наблюдаемое у самок.Команда исследователей нанесла на выбритую кожу спины 11 самок и 12 самцов мышей круглую рану диаметром около четверти дюйма (6 мм). В течение следующих 12 дней раны у самок заживали быстрее.Через два дня после ранения полоса делящихся клеток вокруг раны у самок была примерно на треть шире, чем вокруг раны у самцов. В ней также содержалось примерно в полтора раза больше делящихся клеток. К четвертому дню разница стала намного меньше.Было известно, что эстроген способствует заживлению ран, в том числе у пожилых людей, получавших эстрогеновый крем, а мужские гормоны, как известно, замедляют заживление у мышей.Обычно это объяснялось их воздействием на воспаление и на каркас, удерживающий клетки кожи на месте. Команда Бланпена объяснила более быстрое заживление ран у женщин тем, что клетки кожи реагировали быстрее после травмы и работали в более тесной координации.В лаборатории команда вырастила многослойную человеческую кожу из клеток, взятых с кожи, оставшейся после операций на брюшной полости и груди. В некоторых культурах присутствовала активная форма тестостерона, а в некоторых — нет.Гормон не изменил количество делящихся клеток. Он изменил местонахождение образовавшихся новых клеток. Через три дня 37,2% животных переместились в верхние слои вместе с гормоном, по сравнению с 24,6% без него, в пяти образцах каждой группы.Второй тип культуры, выращенный из кожи лица трех человек, показал аналогичные результаты у двух из трех. Оба теста демонстрируют, как гормон воздействует на клетки человека в чашке Петри, а не на самого человека.На момент начала съемок мышам было два месяца, и почти все съемки проводились на коже ушей. Иммунные клетки и кожный каркас также реагируют на тестостерон, и команда исследователей не исключила, что они вносят свой вклад в различия между полами.Остается открытым вопрос, действуют ли стволовые клетки кожи у мужчин и женщин парами, как это было у мышей. Также остается открытым вопрос, что означает такое парное взаимодействие для рака кожи, где эти же стволовые клетки играют ключевую роль.«Пол — это параметр, который слишком часто упускается из виду в биологии и медицине. Теперь мы будем исследовать различия между мужчинами и женщинами в процессе формирования и развития рака кожи, а также молекулярные механизмы, ответственные за эти различия», — говорит Бланпен.Для решения вопроса о роли человека в этом процессе потребовалось бы то, что было доступно в исследовании на мышах, но отсутствовало в лабораторных условиях. Это означает, что одни и те же клетки должны наблюдаться в течение нескольких месяцев в живой коже.

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