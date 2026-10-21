Новый тренд у россиян: диетолог Соломатина рассказала о скрытой пользе белой икры

Новый тренд у жителей России — вырос спрос на икру минтая, сельди и трески. Медианная цена за один килограмм такого продукта составляет 759 рублей. Число покупок белой икры стало выше на 19 процентов в сравнении год к году, а сильнее всего спрос вырос на икру минтая, сообщает РИА Новости. Чем полезна белая икра и кому стоит есть ее с осторожностью, «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной.Польза белой икрыСпециалист объяснила, что виды икры различаются по своим органолептическим свойствам, из-за чего отличается и ценность красной, черной или белой икры. Но если рассматривать их состав, то все они одинаково богаты белком, омега-3 жирными кислотами и витамином D.Омега-3 нужна организму, поскольку обладает противовоспалительным эффектом и препятствует развитию атеросклероза. Эта кислота необходима для нормальной работы головного мозга.Витамин D нужен для нашего сумеречного зрения, поддержания и обновления слизистых, чтобы вирусы не проникали в клетки, а также для работы иммунной системы. Белок необходим организму как «строительный материал»: без него запускается целая цепная реакция разрушения, затрагивающая мышцы, суставы, сердечно-сосудистую и иммунную системы. Белок животного происхождения, в том числе и в рыбной икре, содержит полный набор необходимых человеку аминокислот.— Белая икра в определенном понимании даже лучше других видов, потому что эту рыбу не выращивают на фермах. Она проходит всю пищевую цепочку и накапливает, помимо жира, все необходимые компоненты, а именно докозагексаеновую и изопентановую жирные кислоты, — отметила диетолог. — В отличие от так называемых благородных рыб селедку, минтай и треску вылавливают в местах естественного обитания. В таких водоемах рыбы, чтобы защититься от холода и других неблагоприятных условий, накапливают дополнительные жирные кислоты.Минусы белой икрыСреди минусов белой икры — содержание соли, которая повышает давление, задерживает жидкость в организме и из-за этого сбивает метаболические процессы, рассказала врач.— Поэтому с осторожностью стоит есть ее тем, у кого имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой и почками, — предупредила собеседница «ВМ».Как лучше есть белую икру и сколькоПо словам диетолога, белую икру можно запекать или есть без предварительного приготовления.В социальных сетях же популярен рецепт, где белую икру смешивают с сыром, например со страчателлой. Эксперт отметила, что это сочетание не самое лучшее, но в небольших количествах есть можно:— Конечно, рыба и молочные продукты вместе не очень хорошо усваиваются организмом. Но сыр — это уже сброженное, ферментированное молоко, фактически продукт переработки. Белки, содержащиеся в молоке и в рыбе, отличаются, и для чувствительного пищеварения такое сочетание может стать испытанием. Однако если речь идет о небольшом количестве белой икры и сыра, то организм вполне может с этим справиться.Кроме того, многое зависит и от индивидуальных привычек человека: если для него такое сочетание стало уже обыденным, то оно не вызовет особой реакции, добавила врач.— Допустимым количеством белой икры в день считается порядка 50 граммов продукта. В зависимости от индивидуальных особенностей человек может съесть чуть больше или чуть меньше, но среднего числа (50 граммов) должно быть вполне достаточно, — уточнила диетолог.За год производство красной икры на внутреннем рынке уменьшилось почти в три раза — на пять тысяч тонн. Это один из самых низких показателей за последние 20 лет.

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