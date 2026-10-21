Врач объяснила правила восполнения йода в организме без риска для здоровья

Специальная йодопрофилактика нужна не всем. Как обеспечить организм йодом без риска для здоровья в беседе с RT рассказала врач Ольга Уланкина.По ее словам, йод — важнейший микроэлемент: он нужен для синтеза гормонов щитовидной железы, которые влияют на обмен веществ, работу сердца и нервной системы. Как указала специалист, в норме йод получают с пищей: рыбой, морепродуктами, молочными продуктами, яйцами. Она уточнила, что в некоторых регионах, особенно тех, которые находятся далеко от моря, почва и вода содержат мало йода. Поэтому некоторые российские регионы называют йододефицитными.«При длительной нехватке йода щитовидная железа может увеличиваться в размерах — формируется зоб. Если выработка гормонов снижается, развивается гипотиреоз. Эти состояния могут влиять на самочувствие, обмен веществ и работу многих органов», — подчеркнула эксперт.Она объяснила, что для большинства людей достаточно сбалансированного питания и использования йодированной соли, чтобы не допустить йододефицита. Однако некоторым людям нужно восполнять йод в организме через специальные препараты, в том числе таблетки и капли. Назначать их может только врач.

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