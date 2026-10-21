Ученые назвали главные ошибки в питании россиян и объяснили, что надо изменить

В нашей стране давно решена проблема количественного недоедания: дефицита еды как такового сегодня нет. Но качество рациона - совсем другой вопрос. На IV Научно-практическом симпозиуме "Оптимальное питание как основа сохранения здоровья и долголетия" эксперты сошлись во мнении: структура питания россиян по-прежнему далека от идеальной.Три перебора и два недобораГлавные ошибки в рационе назвал научный руководитель "ФИЦ питания и биотехнологии", академик РАН Виктор Тутельян."Основные нарушения в питании людей таковы: много жира за счет роста потребления мясных продуктов и полуфабрикатов, много добавленного сахара за счет чрезмерного потребления кондитерских изделий, много соли за счет потребления фастфуда и колбас. При этом зафиксировано недостаточное потребление молока и молочных продуктов, низкое потребление овощей и фруктов", - перечислил он.Проще говоря, россияне часто перебирают с животным жиром, сахаром и солью, но не добирают витаминов, клетчатки и полезных нутриентов из молочных продуктов, овощей и зелени. По данным ученых, 40% детей и пятая часть взрослых в России имеют комплексный дефицит витаминов.Вторая большая проблема из-за несбалансированного рациона - лишний вес."В России 62% взрослых и 17% детей имеют избыточную массу тела, у 22% взрослых и почти 10% детей - ожирение", - привел статистику академик Тутельян.Причем ситуация сильно зависит от региона: так, в Москве и на Северном Кавказе ожирение среди взрослых не превышает 15%, а, например, в Орловской, Курганской и Воронежской областях - выше 30%.Как "неправильная" еда влияет на здоровьеПривычки закладываются в семье с детства. Став взрослыми, люди часто сохраняют то же пищевое поведение, которое потом оборачивается ожирением, проблемами с давлением, холестерином и сахаром. Еще один негативный фактор - все "неполезное" упаковывается ярко и броско, а реклама ориентирована именно на этот сегмент рынка. В результате доступность и дешевизна продуктов с высоким содержанием соли, сахара и жира, помноженная на агрессивное "продвигание" с помощью рекламы, - ориентируют покупать именно эти продукты.Есть и образовательная проблема."К сожалению, на сегодняшний день только 12% россиян владеют комплексной информацией об оптимальном питании, более 50% вообще не имеют представления о принципах составления здорового рациона, а 2/3 граждан не придерживаются никакого режима питания и никаких рекомендаций", - сообщил директор "ФИЦ питания и биотехнологии", академик РАН Дмитрий Никитюк.Что надо менятьУченые считают, что без массового просвещения проблему не решить. Нужны многоуровневые обучающие программы - от детского сада и школы до зрелого и пожилого возраста."В решении проблемы сохранения здоровья, увеличения продолжительности и улучшения качества жизни населения на первый план выходит разработка и скорейшее внедрение многоуровневой системы обучающих программ для населения в области питания", - подчеркнул Никитюк.Особое внимание - периодам высокого риска: подготовке к беременности, беременности и кормлению грудью, детскому возрасту, переходу от юности к взрослой жизни и от взрослой жизни к старости. Запрещать вредное бесполезно, нужно учить человека осознанно выбирать продукты и понимать связь между питанием и здоровьем."Ключевую роль приобретают сознательное самоограничение и саморегулирование в вопросах питания", - отметил академик Никитюк.Продукты с заданными свойствамиЕще одно направление - развитие специализированных и профилактических продуктов."Увеличение на российском рынке доли пищевых продуктов профилактической направленности с заданным химическим составом и свойствами позволит повысить их доступность для населения, решить проблему высокого уровня потребления жира, сахара и соли, а также восполнения дефицита микронутриентов", - считает главный врач Клиники лечебного питания "ФИЦ питания и биотехнологии", доктор медицинских наук Зайнудин Зайнудинов.В качестве примера на симпозиуме разобрали линейку продуктов из амаранта."В амаранте главную ценность представляет минорное биологически активное вещество - сквален. Исследования доказали, что сквален помогает регулировать жировой обмен и защищает клетки от повреждений", - рассказала заведующий Центром липидологии Клиники лечебного питания, доктор медицинских наук Светлана Дербенева.По ее словам, у продуктов из амаранта низкий гликемический индекс, они не содержат глютен, а в клинике их применение у пациентов с ожирением и повышенным холестерином улучшало липидный профиль.Цифровой помощник по питаниюОтдельная ставка - на цифровую нутрициологию. Ученые уже разработали научный инструмент анализа питания НИАП и опробовали его с участием 30 тысяч добровольцев."У каждого врача в нашей стране должен быть цифровой помощник для подбора рекомендаций по питанию для конкретного пациента, учитывающий все его параметры и результаты обследований. И у каждого человека должен быть под рукой личный цифровой нутрициолог - программа, позволяющая не просто отслеживать питание, но анализировать и корректировать его, исходя из текущих задач, образа жизни, состояния здоровья", - пояснила заместитель директора "ФИЦ питания и биотехнологии", руководитель Образовательного кластера "Здоровое питание" Инна Тармаева.Вывод ученых прост: менять рацион нужно не запретами, а образованием, доступными полезными продуктами и современными цифровыми инструментами. Но без участия самого человека - его желания следить за собой и разбираться в питании - даже лучшие программы останутся на бумаге."В вопросе просвещения важна консолидация усилий всего общества - власть, учреждения науки, образования и здравоохранения, СМИ, общественные организации и объединения, работодатели", - подчеркнул Дмитрий Никитюк.

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