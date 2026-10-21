Врач указал на главную ошибку при боли в спине

Реабилитолог Мин Ю указал на главную ошибку, которую совершают люди при возникновении боли в спине.Как отметил Ю, при появлении боли в спине полный покой до исчезновения дискомфорта зачастую кажется лучшим решением. Однако он не способствует выздоровлению, подчеркнул врач.«Рекомендуется относительный отдых. Однако это не значит абсолютный покой, поскольку он не всегда улучшает ситуацию. Рекомендуется временно избегать действий, которые усиливают боль, и продолжать выполнять легкие движения, соблюдая пределы возможностей организма», — пояснил медик. Если дискомфорт возникает, к примеру, во время занятий спортом, то стоит прекратить тренировки до восстановления, добавил специалист.

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