Россиянам назвали самые полезные для иммунитета продукты

Еда является самым доступным способом поддержать организм и здоровье, особенно осенью, рассказала врач-терапевт ОН КЛИНИК Мария Паина. В беседе с «Лентой.ру» она отметила, что сейчас, в сезон ОРВИ, стоит пополнить запас витаминов.Врач подчеркнула, что антитела и иммунные клетки строятся из белка, а без его достаточного количества иммунный ответ может страдать. Специалист рекомендовала есть молочные продукты, тофу, фасоль, чечевицу, мясо птицы и рыбу. Однако не стоит налегать на протеин, поскольку он не так легко усваивается, как говорит реклама и содержит дополнительные добавки, вредные для фигуры.«Не верьте рекламе. Не все, что зеленое, ЭКО с пометками на упаковке на самом деле полезное и низкокалорийное. Не все "без сахара" не повышает уровень глюкозы. Во многих продуктах сахарозаменители и фруктоза», — отметила Паина.По словам врача, барьером для вирусов являются слизистые и кожа. Для них полезен витамин А: морковь, тыква (особенно баттернат), шпинат, брокколи, красный болгарский перец, сладкий картофель, яйца, жирная рыба.«Пополните запас витамина С: цитрусовые (апельсины, грейпфруты), киви, клубника, болгарский перец (особенно красный), брокколи, черная смородина. Витамин D содержится в следующих продуктах: жирная рыба (лосось, скумбрия, форель), яичные желтки, грибы, обогащённые молочные продукты и крупы», — рассказала Паина.Для здоровья кишечника подойдут йогурт с живыми культурами, кефир, квашеная капуста, кимчи, отметила специалист. Источником клетчатки для кишечника являются лук, чеснок, бананы, овес, цельные злаки, бобовые.При этом врач не рекомендовала самостоятельно покупать витаминно-минеральные комплексы. Лучше проконсультироваться с врачом, особенно это касается витамина D, гинкго-билоба, витамина А и йода. Дело в том, что не всем эти витамины нужны. Кроме того, витамин D может накапливаться в организме и вызывать негативные последствия для здоровья.

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