Врач назвал рабочий способ избавиться от кофейной зависимости

Кардиолог Маркос Каиро объяснил любителям кофе, как избавиться от зависимости от этого напитка.«Протокол заключается в постепенном снижении дозы в течение одной-двух недель для минимизации симптомов отмены. Затем прием прекращается в среднем на семь дней, после чего его можно возобновить, но уже меньшими дозами и с большими интервалами», — посоветовал врач.Каиро также предупредил, что резко отказываться от кофе нельзя. В противном случае у человека может возникнуть головная боль, усталость, раздражительность и трудности с концентрацией внимания. Эти симптомы обычно длятся от двух до семи дней, отметил доктор.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки