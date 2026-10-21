Психолог раскрыла вечно занятым отцам секрет сближения со своим ребенком

Даже при плотном рабочем графике отцы могут сохранить близкие отношения с детьми, если ежедневно находят время для общения. Как не стать чужим собственным детям в разговоре с Life.ru объяснила психолог Дарья Дугенцова.Она посоветовала мужчинам уделять ребенку хотя бы 45 минут в день. По ее словам, гораздо важнее не продолжительность отдельных встреч, а их регулярность.По мнению эксперта, отцы, к примеру, могут проводить с детьми 20 минут утром и 25 минут вечером. Она отметила, что ребенок должен чувствовать: у папы всегда найдется для него время. Такая предсказуемость, подчеркнула психолог, помогает развить чувство защищенности и доверие.Она уточнила, что формат общения должен меняться по мере взросления ребенка. С малышами до трех лет можно исследовать окружающие предметы, трогать и перекладывать их. Дошкольникам больше подойдут настольные, подвижные и сюжетно-ролевые игры, в которых участвует и отец.С младшими школьниками можно собирать конструкторы, мастерить поделки, читать книги и обсуждать интересные темы. Так как подросткам нужно больше самостоятельности, подойдут прогулки, поездки на велосипедах, занятия спортом и обычные разговоры.

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