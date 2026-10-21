Врач развеял распространенный миф об алкоголе

Безопасной дозы алкоголя не существует, заявил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов«То есть даже небольшие количества — это признанный канцероген, и риск рака пищевода, груди, печени, кишечника растет с каждой дозой. Печень не "отдыхает" от малых доз. Ежедневный прием, даже 50-100 миллилитров вина, ведет к жировой болезни печени — она у трети регулярно пьющих, часто бессимптомно нарастает. Повышается давление и аритмия. У таких ежедневно употребляющих "умеренных" пьющих гипертония и фибрилляция предсердий встречаются чаще, а это почти стопроцентный инсульт и сердечная недостаточность», — сказал Умнов.Кроме того, по словам специалиста, формируется привычка и мозг привыкает, доза тихо подрастает, в результате «чуть-чуть» превращается в немного побольше, с каждым днем объем употребления алкоголя растет. Так начинается алкоголизм — у большинства он стартовал именно с ежедневных маленьких порций.«Алкоголь никуда не исчезает, то есть при таком употреблении на следующий день продолжается нагрузка на печень, сосуды и нервную систему суммируются, качество сна и когнитивных функций, это память и внимание, планомерно падает. Разница между "не пить" и "пить понемногу каждый день" — это разница в риске, а не между "безопасно" и "опасно"», — добавил Умнов.

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