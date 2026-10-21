Диетологи призвали есть несколько овощей и фруктов только с кожурой

Диетологи Элизабет Шоу и Сильвия Клингер призвали есть несколько фруктов и овощей с кожурой. Своими рекомендациями они поделились на сайте предпринимательницы и специалистки по домоводству Марты Стюарт.Шоу порекомендовала есть с кожурой персики, яблоки, груши, сладкий картофель, баклажаны и огурцы. Она объяснила, что кожура, помогающая защитить плоды от воздействия окружающей среды, часто особенно богата клетчаткой и полифенолами, а также другими антиоксидантами, замедляющими старение.Специалистка отметила, что огуречная кожура также богата витамином К, отвечающим за свертываемость крови, здоровье костей и работу сердечно-сосудистой системы.«Сохраняя кожицу, вы получите почти вдвое больше этого микроэлемента, чем если будете есть очищенный огурец», — объяснила диетолог.К списку овощей, которые стоит есть неочищенными, ее коллега Клингер добавила морковь, которая в кожуре содержит больше клетчатки и фитонутриентов, чем ее очищенные аналоги.Однако она отметила, что в некоторых случаях удаление кожуры имеет смысл.«Людям с заболеваниями ЖКТ во избежание воспаления, сужения или закупорки пищеварительного тракта, обычно рекомендуется избегать употребления фруктов и овощей в кожуре или ограничить их потребление», — подчеркнула Клингер.В число таких заболеваний она включила болезнь Крона, язвенный колит, дивертикулярную болезнь и синдром раздраженного кишечника.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки