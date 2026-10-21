Эксперт объяснила, почему тренировки на низком пульсе опасны для начинающих спортсменов
«Бывают индивидуальные, в том числе генетические обусловленные особенности. У меня есть клиентки, совершенно не спортивные, у которых пульс в покое 45–50 ударов. При этом во время нагрузки он у них не поднимается выше 100, а по телу уже видны все признаки перетренированности. Поэтому с такими клиентами я особенно внимательно слежу за пульсовыми зонами и не даю им подниматься высоко», — объясняет эксперт.
Низкий пульс у нетренированного человека может быть не признаком здоровья, а симптомом скрытого заболевания. И если вместо визита к врачу человек радуется цифре на браслете, он может пропустить начало серьёзной болезни.
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