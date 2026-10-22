Врач предупредила о смертельно опасных причинах потери веса

Терапевт Нигат Ариф предупредила о неочевидных причинах резкой потери веса, которые могут быть смертельно опасными.«Снижение веса более чем на пять процентов за шесть-двенадцать месяцев без каких-либо усилий может указывать на целый ряд болезней: гиперактивность щитовидной железы, неконтролируемый диабет, проблемы с пищеварением (целиакия или воспалительные заболевания кишечника), даже депрессию и рак», — предупредила Ариф.Врач добавила, что к необъяснимой потере веса также могут привести стресс или инфекция. Если человек заметил, что начал без причины терять вес, терапевт призвала обязательно обратиться к специалисту.

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