Врач предупредил об опасности ощущения нехватки воздуха в покое

Ощущение нехватки воздуха в покое — это проблема, которую нельзя оставлять без внимания, предупредил кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов.Врач предупредил, что появление ощущения нехватки воздуха может быть связано не только с заболеваниями легких, но и с нарушениями в работе сердца. «Если сердце не справляется с эффективной перекачкой крови, может возникать застой жидкости в легких. На этом фоне появляется одышка и субъективное чувство нехватки воздуха. Чаще всего таким образом проявляется сердечная недостаточность», — объяснил Вечтомов.Кроме того, ощущение нехватки воздуха может возникать из-за нарушений ритма сердца, таких как фибрилляция предсердий или наджелудочковая тахикардия. Он объяснил, что при аритмиях снижается эффективность кровообращения, из-за чего ткани получают меньше кислорода, что и может вызывать подобные ощущения.Еще один возможный провокатором проблемы Вечтомов назвал анемию. При снижении уровня гемоглобина кровь переносит меньше кислорода, и организм реагирует на это характерным ощущением нехватки воздуха, отметил он.

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