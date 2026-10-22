Кардиолог развеяла миф о пользе льняного масла
Врач объяснила, что среди сторонников здорового образа жизни распространено убеждение, что льняное масло может служить источником омега-3, равноценным лососевым рыбам. Кроме того, многие считают, что оно помогает чистить сосуды, поэтому едят его ложками. Однако Вульф предупредила, что кардиологи относятся к подобной практике скептически, поскольку клинических подтверждений у такой терапии нет.
«Принято считать льняное масло полезным для здоровья сосудов и снижения уровня холестерина в крови, однако это не так. Доказательной базы у этого метода нет», — подчеркнула кардиолог.
По словам врача, льняное масло можно добавлять в салат. Однако оливковое или рапсовое масла Вульф назвала более полезными для сердечно-сосудистой системы.
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