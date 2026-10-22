Ученые предполагают, что новый вид депрессии связан с биологическими часами

Некоторые люди, страдающие депрессией, поздно ложатся спать, спят гораздо дольше обычного в периоды сильного недосыпа и просыпаются истощенными. Ученые из Сиднейского университета утверждают, что такая закономерность может указывать на особый тип депрессии, называемый циркадным подтипом, связанный с внутренними биологическими часами организма.В австралийском исследовании это наблюдалось почти у каждого четвертого взрослого с тяжелой, рецидивирующей депрессией. Люди с этим типом депрессии также сообщали о меньшем облегчении симптомов от двух широко используемых типов антидепрессантов, и исследователи утверждают, что светотерапия и мелатонин заслуживают гораздо более раннего изучения.Исследование, опубликованное в British Journal of Psychiatry, основывалось на данных опросов и генетических данных 11 380 взрослых. Люди из циркадной группы начали испытывать депрессию раньше, примерно в 19 лет, а не в 23, и сообщали о более интенсивных симптомах, включая суицидальные мысли и маниакальные состояния. Более половины пережили десять и более эпизодов, по сравнению с чуть более чем третью остальных.Соавтор исследования Джейкоб Краус из Центра изучения мозга и разума при университете заявил, что методы лечения, направленные на циркадный ритм, такие как светотерапия и мелатонин, «могут быть гораздо более актуальными» для этих пациентов. Эти методы лечения не были протестированы в исследовании, и авторы называют свои выводы «первоначальным исследованием».Данные были получены в рамках Австралийского исследования генетики депрессии — общенационального проекта, в котором участвовали взрослые, у которых в какой-то момент жизни была диагностирована депрессия. Участники набирались через государственные медицинские карты или посредством кампании в средствах массовой информации. Взрослые, участвовавшие в этом анализе, имели генетически подтвержденное европейское происхождение, около трех четвертей составляли женщины, а средний возраст составлял примерно 44 года. В ходе всего исследования типичный участник пережил шесть депрессивных эпизодов, и около двух третей испытывали суицидальные мысли.Участники заполнили онлайн-анкеты о своем сне, настроении и опыте приема десяти распространенных антидепрессантов. Затем исследователи изучили шесть особенностей биологических часов: колебания режима сна между рабочими и выходными днями, изменение настроения в зависимости от времени года, необычно позднее засыпание, выраженная склонность к «ночному» образу жизни, сильная усталость сразу после пробуждения и сонливость значительно дольше обычного во время депрессивных эпизодов. Все, у кого наблюдались хотя бы три из этих особенностей, попали в циркадную группу, которая составила 2604 человека, или 23 процента выборки.По сравнению со всеми остальными, группа с циркадным ритмом была моложе (в среднем около 38 против 46 лет) и чаще состояла из женщин (80 против 73 процентов). Участники также сообщали о большем психологическом стрессе, необычных восприятиях или убеждениях и жалобах на состояние здоровья.Анализ ДНК показал схожую картину. Исследователи подсчитали, сколько вариантов генов, связанных с определенными чертами характера и состояниями, присутствует у каждого человека. У группы с нормальным циркадным ритмом было несколько больше вариантов, связанных с депрессией, СДВГ, тревожностью, биполярным расстройством, бессонницей и весом, хотя различия были незначительными. Самая сильная связь была обнаружена с вариантами генов, связанными с привычкой «сова». Эти закономерности указывают на то, что данные симптомы отражают не только общие проблемы со сном, хотя независимые исследования должны подтвердить, указывают ли они на биологически отличную форму депрессии.Участники оценивали эффективность каждого антидепрессанта. Группа, придерживающаяся циркадного ритма, сообщила о меньшем облегчении симптомов от двух наиболее распространенных типов препаратов, СИОЗС и СИОЗН, которые воздействуют на серотонин и связанные с ним химические вещества в головном мозге, а также о большем количестве побочных эффектов, таких как сонливость, мышечные боли, тошнота и тревога. Разница была незначительной, и два других препарата, амитриптилин и миртазапин, не показали явной разницы.Одно из объяснений, предложенных авторами, заключается в том, что стандартные лекарства, воздействующие на химические вещества в мозге, могут быть недостаточно эффективны для коррекции нарушенного ритма биологических часов. Авторы утверждают, что подходы, направленные на коррекцию ритма, включая более спокойные вечера и регулярное время сна и бодрствования, могут принести пользу людям с депрессией и нарушениями сна.Иэн Хики, содиректор Центра изучения мозга и разума, отметил, что игнорирование этой закономерности у молодых людей часто приводит к неэффективности лечения на ранних стадиях и увеличению побочных эффектов, а также к тому, что большинству молодых людей сначала предлагают СИОЗС. Соавтор исследования Эмилиана Тонини выразила основную мысль просто: «Депрессия — это не однородное заболевание».Сегодня рекомендации по лечению депрессии в основном классифицируют по степени тяжести или частоте рецидивов, а не по причинам, вызывающим её, что часто заставляет пациентов пробовать разные лекарства методом проб и ошибок. Подтип депрессии, связанный с биологическими часами, мог бы помочь некоторым из них быстрее найти другие варианты лечения.Поскольку эти оценки были получены по памяти в определенный момент времени, исследование не может показать, что нарушение биологических часов вызывает более слабую реакцию. Кроме того, в исследовании участвовали только взрослые, поэтому результаты, полученные на подростках, остаются непроверенными. Результаты не означают, что у всех, кто испытывает трудности с приемом антидепрессантов, есть проблемы с биологическими часами.Следующая задача — подтвердить реальность существования этой группы. До тех пор полученные данные описывают одну австралийскую выборку, состоящую в основном из тяжелых, рецидивирующих случаев, а не депрессию в целом.

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