Онколог назвал неочевидные признаки рака легких
Одним из симптомов рака легких врач назвал постоянную боль в груди или плече, усиливающуюся при дыхании или кашле. О раке легких могут также свидетельствовать необъяснимая потеря веса без изменения рациона питания или степени физической активности, предупредил Кубеш. Помимо этого, насторожить должны постоянная усталость или потеря аппетита, добавил врач.
В число более очевидных симптомов рака легких Кубеш включил непроходящий кашель, кашель с кровью, одышку даже без сильной физической нагрузки и повторяющиеся инфекции. Если человек заметил один или несколько из этих симптомов, необходимо обратиться к врачу.
«Рак легких также может поражать людей, которые никогда не курили. Курение — самый большой фактор риска, но не единственный, поэтому некурящим важно не отмахиваться от симптомов», — заключил онколог.
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