Онколог назвал неочевидные признаки рака легких

Кажущиеся незначительными симптомы могут говорить о развивающемся раке легких, предупредил онколог Иржи Кубеш. Неочевидные признаки онкологического заболевания он перечислил в беседе с Mirror.Одним из симптомов рака легких врач назвал постоянную боль в груди или плече, усиливающуюся при дыхании или кашле. О раке легких могут также свидетельствовать необъяснимая потеря веса без изменения рациона питания или степени физической активности, предупредил Кубеш. Помимо этого, насторожить должны постоянная усталость или потеря аппетита, добавил врач.В число более очевидных симптомов рака легких Кубеш включил непроходящий кашель, кашель с кровью, одышку даже без сильной физической нагрузки и повторяющиеся инфекции. Если человек заметил один или несколько из этих симптомов, необходимо обратиться к врачу.«Рак легких также может поражать людей, которые никогда не курили. Курение — самый большой фактор риска, но не единственный, поэтому некурящим важно не отмахиваться от симптомов», — заключил онколог.

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