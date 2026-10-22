Гастроэнтеролог рассказал, кому может быть противопоказана хурма

При некоторых состояниях хурму стоит исключить из рациона — полезна она не всем. Об этом в разговоре с «Чемпионатом» предупредил врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко» Владимир Логинов.

По его словам, пациентам с замедленным опорожнением желудка или после операций на желудке не стоит есть хурму натощак и в больших количествах. Танины, содержащиеся в плодах, в кислой среде желудка связываются с белками и образуют нерастворимый осадок — фитобезоар. Он может вызвать обструкцию или изъязвление.

Владимир Логинов отметил, что в незрелой хурме танинов больше, поэтому и риск выше.

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