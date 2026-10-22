Врач предупредила о трех незаметно убивающих зрение привычках

Ежедневные мелочи, которые большинство людей не считают проблемой, могут привести к потере зрения, предупредила врач офтальмологического центра «Зрение» Александра Стругова. В разговоре с «Лентой.ру» она перечислила привычки, годами незаметно убивающие здоровье глаз.Прежде всего офтальмолог предостерегла от сна в контактных линзах. «У людей, которые регулярно засыпают в линзах, в 5-10 раз чаще встречаются язвы роговицы — глубокие повреждения с риском перфорации и потери зрения в этом глазу. Также привычка спать в линзах значительно увеличивает риски кислородного голодания, воспалений и инфекций органов зрения», — предостерегла Стругова.Не менее опасно, по словам врача, тереть глаза грязными руками. Она подчеркнула: эта привычка только кажется безобидной. В действительности же на пальцах находится много бактерий, частиц пыли и косметики, иногда — вирус герпеса с губ. У людей с кератоконусом (истончение роговицы) механическое давление на глаз приводит к прогрессированию болезни. Если глаз чешется, специалистка посоветовала промыть его прохладной водой или закапать искусственную слезу.Еще одной опасной для здоровья глаз привычкой Стругова назвала использование просроченных капель и туши. Она отметила, что открытый флакон капель безопасен 28 дней, после чего в нем начинают размножаться бактерии. Тушь и подводка после трех месяцев использования становятся резервуаром микробов, особенно если их часто открывают и закрывают, добавила врач.

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