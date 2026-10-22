Врач Королева посоветовала не есть молочные продукты при простуде

Врач Маргарита Королева: во время простуды следует воздерживаться от употребления молочных и сладких продуктов.Врач Королева рассказала, какие продукты могут мешать выздоровлению или утяжелять состояние человека при простуде. Говоря об этом, Королева посоветовала не есть молочные продукты, поскольку они могут затруднять борьбу организма с воспалением.«На время болезни из рациона убираются все молочные продукты, даже если человек их хорошо переносит. Эта категория продуктов может поддержать воспалительные процессы в организме», - сообщила эксперт «Москве 24».Также специалистка перечислила другие группы продуктов, которых лучше не есть при простуде: это все жирное, жареное, острое, сладкое. Такая пища может негативно влиять на усвоение организмом лекарств, отнимать у него ресурсы на свое переваривание, раздражать слизистую. Для организма, без того ослабленного борьбой с инфекцией перечисленные продукты лишь станут «дополнительной проблемой». В результате будет повышаться инфекционная нагрузка, что чревато ухудшением состояния, развитием опасных осложнений.

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