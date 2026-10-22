Врач Королева посоветовала не есть молочные продукты при простуде
Врач Королева рассказала, какие продукты могут мешать выздоровлению или утяжелять состояние человека при простуде. Говоря об этом, Королева посоветовала не есть молочные продукты, поскольку они могут затруднять борьбу организма с воспалением.
«На время болезни из рациона убираются все молочные продукты, даже если человек их хорошо переносит. Эта категория продуктов может поддержать воспалительные процессы в организме», - сообщила эксперт «Москве 24».
Также специалистка перечислила другие группы продуктов, которых лучше не есть при простуде: это все жирное, жареное, острое, сладкое. Такая пища может негативно влиять на усвоение организмом лекарств, отнимать у него ресурсы на свое переваривание, раздражать слизистую. Для организма, без того ослабленного борьбой с инфекцией перечисленные продукты лишь станут «дополнительной проблемой». В результате будет повышаться инфекционная нагрузка, что чревато ухудшением состояния, развитием опасных осложнений.
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