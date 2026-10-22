Никаких «пластмассовых» помидоров зимой: простой способ получать витамины круглый год

Нутрицолог Панова рассказала россиянам, как сохранить максимум витаминов в овощах и ягодах до весны.В беседе с "Радио 1" нутрициолог Ольга Панова поделилась советами о том, как получать витамины из овощей и ягод круглый год.Покупайте сезонную заморозкуЗимние свежие овощи часто лишены вкуса. Выбирайте продукты, замороженные или законсервированные в период их естественного созревания (например, резаные томаты в упаковке).– Чтобы, например, помидор был вкусным, он должен содержать всё то, что ему давало солнце. Для нас выход – покупать замороженные или консервированные в сезон продукты. Например, нарезанные помидоры в упаковке, которые заготавливаются в правильный сезон и сохраняют все полезные свойства, – сказала эксперт.Замораживайте ягоды для иммунитетаСмородина, малина и облепиха дают организму необходимую дозу витамина С и цинка.Откажитесь от заготовок с сахаромТрадиционные перетертые с сахаром ягоды провоцируют воспалительные процессы в организме. Используйте только морозильную камеру.По словам Пановой, этот подход обеспечит вас натуральными витаминами в любой сезон.

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