Названы пять опасных признаков плохой воды из-под крана

Изменение цвета, запаха, вкуса или прозрачности воды из-под крана может указывать на проблемы в системе водоснабжения или состоянии внутридомовых коммуникаций, рассказал руководитель службы клиентского сервиса «Компании РМС» Иван Хорошев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал 5 опасных признаков, которые нельзя игнорировать.Один из самых заметных поводов для проверки — это изменение цвета воды, указал эксперт. Желтоватый или коричневый оттенок может появиться из-за частиц ржавчины и отложений в трубах, уточнил Хорошев. Как объяснил специалист, такое бывает после отключения воды, ремонтных работ или изменения направления потока, когда накопившиеся отложения попадают в воду.Второй сигнал — непривычный запах, который может быть связан с составом воды, трубами или отдельными элементами сантехники, сообщил спикер. Локальной причиной иногда становится аэратор — небольшая сетка на конце смесителя, внутри которой скапливаются минеральные отложения, добавил он.«Если запах появился только на одном кране, аэратор можно снять и промыть. Если после очистки проблема исчезает, менять сантехнику или искать неисправность во всей системе не требуется», — отметил эксперт.Третий признак, по словам Хорошева, осадок после отстаивания или кипячения. Так, белые следы на посуде и сантехнике обычно связаны с минеральными солями и могут свидетельствовать о повышенной жесткости воды. При этом по количеству накипи нельзя определить, безопасна ли вода для питья: этот показатель характеризует только часть ее состава.«Еще один признак — изменение вкуса. Металлический, горький или солоноватый привкус может быть связан с составом воды или ее контактом с элементами водопроводной системы. Особенно заметным поводом для проверки становится резкая перемена: если вода долгое время имела привычный вкус, а затем он изменился без очевидной причины», — поделился эксперт.Пятый сигнал — вода меняет прозрачность уже после того, как ее набрали, обратил внимание специалист. Если спустя несколько минут в емкости появляются хлопья, частицы или заметный осадок, это уже повод выяснить их происхождение, заметил он.При стойком изменении характеристик воды собеседник «Ленты.ру» не рекомендовал пытаться определить ее безопасность только по внешнему виду. Лабораторный анализ, по его словам, позволяет оценить химические и другие показатели, которые невозможно установить по цвету, запаху или вкусу. Он также посоветовал не использовать воду с выраженным посторонним запахом, необычным цветом или неизвестными примесями до выяснения причины для питья и приготовления пищи.

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