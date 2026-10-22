Врач объяснил, что лучше для спины — плавание или йога
По его словам, в воде тело теряет до 80% веса, что снимает компрессию с межпозвонковых дисков и суставов. Плавание тренирует мышцы спины, плечевого пояса и кора без осевой нагрузки. Особенно полезны брасс и плавание на спине — они укрепляют мышцы-разгибатели и улучшают кровообращение в позвоночнике. При грыжах и протрузиях плавание часто рекомендуют как основной вид активности.
«Но есть нюансы: кроль с поворотами головы может перегружать шейный отдел, а баттерфляй — поясницу, поэтому стиль подбирается индивидуально. Также важно следить за температурой воды — слишком холодная может вызвать спазм», — предупреждает эксперт.
Йога, в свою очередь, работает с гибкостью, растяжкой и мышечным контролем. Она помогает снять зажимы, улучшить осанку и научиться чувствовать тело. Для спины особенно полезны мягкие асаны: «кошка — корова», «поза ребёнка», наклоны и скручивания в комфортной амплитуде. Но при грыжах и нестабильности позвонков глубокие прогибы и скручивания могут навредить, поэтому нужен инструктор с медицинским опытом. При острой боли любые асаны противопоказаны.
«Плавание и йога не конкурируют, а дополняют друг друга. Для спины лучший вариант — сочетать: плавание для разгрузки, йога для подвижности. Но выбор зависит от диагноза», — резюмирует врач.
Он подчёркивает, что при острой боли сначала нужно к врачу, а не в бассейн или на коврик. Ни плавание, ни йога не заменят диагностику и лечение, если проблема уже есть.
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