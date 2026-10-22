Врач объяснил, что лучше для спины — плавание или йога

Плавание и йога по-разному влияют на спину, и выбор зависит от того, что именно беспокоит — мышечный спазм, скованность, боль в позвоночнике или восстановление после травмы. Об этом «Чемпионату» рассказал врач-кинезиолог, автор курса «Биомеханика глазами кинезиолога» Михаил Гаврикин.По его словам, в воде тело теряет до 80% веса, что снимает компрессию с межпозвонковых дисков и суставов. Плавание тренирует мышцы спины, плечевого пояса и кора без осевой нагрузки. Особенно полезны брасс и плавание на спине — они укрепляют мышцы-разгибатели и улучшают кровообращение в позвоночнике. При грыжах и протрузиях плавание часто рекомендуют как основной вид активности.«Но есть нюансы: кроль с поворотами головы может перегружать шейный отдел, а баттерфляй — поясницу, поэтому стиль подбирается индивидуально. Также важно следить за температурой воды — слишком холодная может вызвать спазм», — предупреждает эксперт.Йога, в свою очередь, работает с гибкостью, растяжкой и мышечным контролем. Она помогает снять зажимы, улучшить осанку и научиться чувствовать тело. Для спины особенно полезны мягкие асаны: «кошка — корова», «поза ребёнка», наклоны и скручивания в комфортной амплитуде. Но при грыжах и нестабильности позвонков глубокие прогибы и скручивания могут навредить, поэтому нужен инструктор с медицинским опытом. При острой боли любые асаны противопоказаны.«Плавание и йога не конкурируют, а дополняют друг друга. Для спины лучший вариант — сочетать: плавание для разгрузки, йога для подвижности. Но выбор зависит от диагноза», — резюмирует врач.Он подчёркивает, что при острой боли сначала нужно к врачу, а не в бассейн или на коврик. Ни плавание, ни йога не заменят диагностику и лечение, если проблема уже есть.

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