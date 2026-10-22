Россиян предупредили об опасности отека под глазами

Появление отека только под одним глазом может свидетельствовать о воспалении века, аллергии и других серьезных заболеваниях, требующих срочного похода к врачу. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредила врач-дерматовенеролог, основатель сети клиник эстетической медицины «Реформа» Наталья Михайлова.По ее словам, обычные отеки под глазами, которые чаще всего видны с утра, являются следствием недосыпа, употребления большого количества соленой пищи перед сном или плача. Врач заметила, что они проходят с течением времени.«Насторожить должно внезапное появление отечности, особенно с одной стороны, покраснение, зуд, шелушение, трещины, высыпания, болезненность и ощущение жара в области век. (…) Если отечность сохраняется длительное время и не проходит после нормализации сна и привычного режима, необходимо выяснить причину. Она может быть связана не только с состоянием кожи, но и с заболеваниями внутренних органов, в частности почек», — подчеркнула доктор.Специалист также не исключила случаев, когда отечность глаз вызвана косметологическими процедурами. Чаще всего она проявляется после использования нового для организма препарата или неподходящих глазных капель.Михайлова заметила, что в любом случае сначала следует установить причину отечности, а затем выбирать методы борьбы с ней или необходимое лечение. Иногда хватает лишь небольшой коррекции образа жизни, однако бывают ситуации, в которых выздоровление невозможно без медицинского участия, резюмировала эксперт.

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