Терапевт Звонарева: сонливость после еды возможна при нарушениях углеводного обмена

Врач-терапевт Виктория Звонарева назвала возможные причины сильной сонливости, возникающей после еды или в разгар дня.Терапевт Звонарева пояснила, в частности, что появляющаяся днем тяга ко сну и сонливость после еды возможны при нарушениях углеводного обмена.«Сонливость после еды может быть симптомом нарушения углеводного обмена. Наиболее достоверным показателем тут является гликированный гемоглобин, который показывает уровень глюкозы за последние три-четыре месяца», - проинформировала медик в беседе с «Мослентой».Звонарева добавила, что другим распространенным фактором, объясняющим повышенную сонливость, может быт сниженная активность щитовидной железы. Когда возникают состояния постоянной апатии, потери энергии и вялости, будет не лишним проверить баланс гормонов железы, чтобы исключить гипотиреоз.Кроме того, при повышенной сонливости полезно проверить свой рацион на наличие продуктов, богатых углеводами, особенно простыми или быстрыми углеводами. Их употребление провоцирует резкие колебания уровня сахара в крови: сначала он быстро увеличивается, а затем снижается, вызывая попутно изменения в работе ряда систем организма.«К дневной сонливости склонны и люди с ожирением, особенно, после обильного приема пищи», - заметила врач-терапевт.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки