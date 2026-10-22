Врач описал продлевающий жизнь рацион
Основой такого рациона эксперт назвал овощи, бобовые, цельнозерновые крупы, орехи, оливковое масло, рыбу два-три раза в неделю. Красное мясо и переработанные продукты (колбасы, полуфабрикаты) он посоветовал употреблять редко; сахар и сладкие напитки — вообще по минимуму, порекомендовал он.
Нельзя зацикливаться на каких-то одинаковых блюдах, например, есть только котлеты или отбивные с макаронами или гречкой, пить кофе или газировку, не употребляя при этом ни овощи, ни молочное, ни фрукты и ягоды, ни выпивая достаточного количества простой чистой воды Александр Умнов врач
«Хроническое переедание сокращает жизнь. Поэтому надо есть до чувства легкого насыщения. Второй важный момент — достаточно белка в пожилом возрасте. Рыба, бобовые, птица, творог — это очень важно для сохранения мышц и подкожных тканей, которые защищают от падений и болезней. Клетчатка 25–30 грамм в день, то есть обязательно овощи, цельные крупы, бобовые. Ограничение соли до 5 грамм в день максимум, отказ от изобилия солений в рационе, и полный отказ алкоголя», — сказал Умнов.
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