Врач описал продлевающий жизнь рацион

Для долгих лет жизни именно разнообразный рацион особенно полезен при нынешнем уровне риска сердечно-сосудистых заболеваний у разных возрастов, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.Основой такого рациона эксперт назвал овощи, бобовые, цельнозерновые крупы, орехи, оливковое масло, рыбу два-три раза в неделю. Красное мясо и переработанные продукты (колбасы, полуфабрикаты) он посоветовал употреблять редко; сахар и сладкие напитки — вообще по минимуму, порекомендовал он.Нельзя зацикливаться на каких-то одинаковых блюдах, например, есть только котлеты или отбивные с макаронами или гречкой, пить кофе или газировку, не употребляя при этом ни овощи, ни молочное, ни фрукты и ягоды, ни выпивая достаточного количества простой чистой воды Александр Умнов врач«Хроническое переедание сокращает жизнь. Поэтому надо есть до чувства легкого насыщения. Второй важный момент — достаточно белка в пожилом возрасте. Рыба, бобовые, птица, творог — это очень важно для сохранения мышц и подкожных тканей, которые защищают от падений и болезней. Клетчатка 25–30 грамм в день, то есть обязательно овощи, цельные крупы, бобовые. Ограничение соли до 5 грамм в день максимум, отказ от изобилия солений в рационе, и полный отказ алкоголя», — сказал Умнов.

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