Питание при болезни Крона: гастроэнтеролог рассказала как мягко облегчить симптомы
Точные причины болезни Крона до сих пор до конца не изучены. Считается, что развитию заболевания способствуют несколько факторов, в том числе генетические факторы, нарушение барьерной функции кишечника, изменения кишечного микробиома и факторы окружающей среды.
Генетические факторы
Болезнь Крона может передаваться по наследству. Исследователи обнаружили различные гены, которые могут быть изменены при этом заболевании.
"Примером такого гена является NOD2 (= CARD15), который содержит схему рецептора. Это регулирует высвобождение собственных антибиотиков организма (дефенсинов) в тонком кишечнике", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Адисова специально для МедикФорум.
Роль кишечного микробиома
Микробная жизнь в кишечнике может играть роль в развитии болезни Крона. Было обнаружено, что у пациентов наблюдается высокий уровень специфической бактерии Myobacterium avium ssp. был обнаружен паратуберкулез (сокращенно МАР).
"Эта бактерия вызывает у крупного рогатого скота заболевание с симптомами, сходными с болезнью Крона".
Факторы окружающей среды
Факторы окружающей среды также могут увеличить риск болезни Крона. Курение увеличивает риск заболевания. Другие возможные влияющие факторы включают привычки питания, гигиену и статус грудного вскармливания.
Питание при болезни Крона
"Специальная диета не может вылечить болезнь Крона, но может снять нагрузку на пищеварительный тракт и предотвратить неспецифическую непереносимость, такую как давление, вздутие живота или метеоризм", - объясняет врач-гастроэнтеролог.
Например, легкая цельная пища представляет собой полноценную, сбалансированную диету, обеспечивающую организм всеми необходимыми питательными веществами. Рекомендуется не только при хронических воспалительных заболеваниях кишечника, но и при других заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Что такое легкая полноценная диета?
Легкая, цельная пища – это сбалансированный рацион, обеспечивающий организм всеми необходимыми питательными веществами в достаточном количестве.
"В отличие от «нормальной» цельной диеты, при легкой цельной диете избегаются продукты и напитки, которые часто плохо переносятся желудочно-кишечными заболеваниями".
Продукты, которых следует избегать
К продуктам, которые часто плохо переносятся при болезни Крона, относятся:
Свежий хлеб
Крепкие сорта сыра
Яйца вкрутую
Цельное молоко и молочные продукты
Жареная картошка
Незрелые фрукты
Жирные супы и соусы
Острые приправы
Жирная рыба
Алкогольные напитки
Шоколад и кондитерские изделия
Копченое и жирное мясо
Газированные напитки
Сильно прожаренные или жареные блюда
Высокая концентрация сахара и соли
Деревенский цельнозерновой хлеб
Майонез.
Индивидуальная переносимость и корректировка диеты
Важно знать, что каждый человек по-разному реагирует на еду и питье. Вот почему вам следует попробовать, какие продукты и в каких количествах вы можете переносить.
"Если у вас кишечное расстройство, такое как болезнь Крона, и участки кишечника сужены, вам следует ограничить потребление продуктов, богатых клетчаткой".
Общие советы по питанию
Полезно есть чаще и небольшими порциями в течение дня, уделяя достаточно времени приему пищи и тщательно пережевывая каждый кусочек. Избегайте слишком горячей, слишком холодной, слишком кислой или слишком острой пищи.
Питание во время обострения
Во время приступа желудок и кишечник нуждаются в особой заботе. Большинство пациентов могут переносить легкую диету с низким содержанием клетчатки.
"В некоторых случаях может иметь смысл временное искусственное питание через капельницу", - говорит Алисова.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий