Питание при болезни Крона: гастроэнтеролог рассказала как мягко облегчить симптомы

Болезнь Крона: сложное заболевание с множеством возможных причин. Это хроническое воспаление слизистой оболочки кишечника, распространяющееся на отдельные участки.Точные причины болезни Крона до сих пор до конца не изучены. Считается, что развитию заболевания способствуют несколько факторов, в том числе генетические факторы, нарушение барьерной функции кишечника, изменения кишечного микробиома и факторы окружающей среды.Генетические факторыБолезнь Крона может передаваться по наследству. Исследователи обнаружили различные гены, которые могут быть изменены при этом заболевании."Примером такого гена является NOD2 (= CARD15), который содержит схему рецептора. Это регулирует высвобождение собственных антибиотиков организма (дефенсинов) в тонком кишечнике", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Адисова специально для МедикФорум.Роль кишечного микробиомаМикробная жизнь в кишечнике может играть роль в развитии болезни Крона. Было обнаружено, что у пациентов наблюдается высокий уровень специфической бактерии Myobacterium avium ssp. был обнаружен паратуберкулез (сокращенно МАР)."Эта бактерия вызывает у крупного рогатого скота заболевание с симптомами, сходными с болезнью Крона".Факторы окружающей средыФакторы окружающей среды также могут увеличить риск болезни Крона. Курение увеличивает риск заболевания. Другие возможные влияющие факторы включают привычки питания, гигиену и статус грудного вскармливания.Питание при болезни Крона"Специальная диета не может вылечить болезнь Крона, но может снять нагрузку на пищеварительный тракт и предотвратить неспецифическую непереносимость, такую как давление, вздутие живота или метеоризм", - объясняет врач-гастроэнтеролог.Например, легкая цельная пища представляет собой полноценную, сбалансированную диету, обеспечивающую организм всеми необходимыми питательными веществами. Рекомендуется не только при хронических воспалительных заболеваниях кишечника, но и при других заболеваниях желудочно-кишечного тракта.Что такое легкая полноценная диета?Легкая, цельная пища – это сбалансированный рацион, обеспечивающий организм всеми необходимыми питательными веществами в достаточном количестве."В отличие от «нормальной» цельной диеты, при легкой цельной диете избегаются продукты и напитки, которые часто плохо переносятся желудочно-кишечными заболеваниями".Продукты, которых следует избегатьК продуктам, которые часто плохо переносятся при болезни Крона, относятся:Свежий хлебКрепкие сорта сыраЯйца вкрутуюЦельное молоко и молочные продуктыЖареная картошкаНезрелые фруктыЖирные супы и соусыОстрые приправыЖирная рыбаАлкогольные напиткиШоколад и кондитерские изделияКопченое и жирное мясоГазированные напиткиСильно прожаренные или жареные блюдаВысокая концентрация сахара и солиДеревенский цельнозерновой хлебМайонез.Индивидуальная переносимость и корректировка диетыВажно знать, что каждый человек по-разному реагирует на еду и питье. Вот почему вам следует попробовать, какие продукты и в каких количествах вы можете переносить."Если у вас кишечное расстройство, такое как болезнь Крона, и участки кишечника сужены, вам следует ограничить потребление продуктов, богатых клетчаткой".Общие советы по питаниюПолезно есть чаще и небольшими порциями в течение дня, уделяя достаточно времени приему пищи и тщательно пережевывая каждый кусочек. Избегайте слишком горячей, слишком холодной, слишком кислой или слишком острой пищи.Питание во время обостренияВо время приступа желудок и кишечник нуждаются в особой заботе. Большинство пациентов могут переносить легкую диету с низким содержанием клетчатки."В некоторых случаях может иметь смысл временное искусственное питание через капельницу", - говорит Алисова.

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