Психолог перечислил признаки явно токсичных отношений

Психолог Маркос Ласерда перечислил признаки, которые указывают на то, что человек находится в явно токсичных отношениях.«К признакам токсичных отношений относится контролирующее поведение, когда один партнер пытается следить за действиями другого или ограничивать их. Наблюдается много неуважительного общения с оскорблениями, постоянной критикой или унижением», — объяснил психолог. Также он призвал обратить внимание на эмоциональные манипуляции, такие как обвинение во всем партнера или попытки заставить его усомниться в собственном здравомыслии. Сюда же Ласерда отнес чрезмерную ревность и собственничество.Также в таких парах наблюдается несбалансированная динамика власти, то есть один партнер имеет больший контроль и влияние на решения и чувства другого, продолжил специалист. При этом зачастую токсичные отношения с виду кажутся идеальными из-за развития взаимозависимости супругов.«Но на самом деле они отвергают все, что приходит извне. У них мало друзей, они избегают споров, всегда предпочитая соглашаться с мнением партнера. Любая попытка проявить индивидуальность воспринимается как отторжение, порождает ревность и чувство покинутости. Это препятствует автономии и лишает человека его индивидуальности», — предупредил Ласерда. Существует и противоположный сценарий — отношения по принципу «сам за себя», которые тоже нельзя назвать здоровыми, добавил он.

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