Биолог назвал неочевидный способ борьбы с простудой

Отвар из корневищ цикория может помочь в борьбе с простудой и гриппом. Об этом рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин.По его словам, цикорий используется не только в кулинарии, но и в медицине: корневище растения служит заменителем кофе, поэтому его часто добавляют в напитки. Кроме того, цикорий богат инулином — натуральным пребиотиком, который поддерживает рост полезной микрофлоры кишечника, улучшает пищеварение, помогает снизить уровень сахара в крови и укрепить иммунную систему.Биолог добавил, что вещества в составе растения обладают противовоспалительным действием. Благодаря этому экстракты цикория добавляют в косметические средства — они помогают увлажнить и восстановить кожу лица и тела.Однако, несмотря на все плюсы, у цикория есть и нюансы: он может вызывать аллергические реакции, предупредил Опарин.

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