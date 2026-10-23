Биолог назвал неочевидный способ борьбы с простудой
По его словам, цикорий используется не только в кулинарии, но и в медицине: корневище растения служит заменителем кофе, поэтому его часто добавляют в напитки. Кроме того, цикорий богат инулином — натуральным пребиотиком, который поддерживает рост полезной микрофлоры кишечника, улучшает пищеварение, помогает снизить уровень сахара в крови и укрепить иммунную систему.
Биолог добавил, что вещества в составе растения обладают противовоспалительным действием. Благодаря этому экстракты цикория добавляют в косметические средства — они помогают увлажнить и восстановить кожу лица и тела.
Однако, несмотря на все плюсы, у цикория есть и нюансы: он может вызывать аллергические реакции, предупредил Опарин.
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