Людей с одним заболеванием призвали отказаться от кофе

Врачи из Испанского общества внутренней медицины заявили, что одной группе людей необходимо отказаться от кофеМедики призвали отказаться от содержащих кофеин напитков людей с диагностированным гастритом. При этом заболевании необходимо придерживаться сбалансированной диеты, которая не повреждает слизистую оболочку желудка и улучшает пищеварение, подчеркнули они.В связи с этим специалисты посоветовали также исключить из рациона красное и переработанное мясо, продукты с высоким содержанием жира, промышленную выпечку, шоколад, чай, острые блюда, газированные напитки и алкоголь. «Необходимо придерживаться здорового питания, избегать стресса и лечиться щелочными веществами, которые нейтрализуют кислоту или предотвращают ее выработку», — добавили доктора.

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