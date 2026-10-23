Как одно яблоко в день влияет на организм, объяснил врач
Как рассказал диетолог Дурвал Рибас Фильо, яблоки содержат клетчатку, которая способствует нормальной работе кишечника и помогает дольше сохранять чувство сытости.
Благодаря этому фрукт может стать полезным дополнением к рациону людей, следящих за своим весом. Кроме того, содержащиеся в яблоках антиоксиданты помогают защищать клетки от повреждений и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Врач также отметил пользу питательных веществ фрукта для иммунитета, выработки коллагена и процессов восстановления тканей, пишет МК.
Диетолог посоветовал употреблять яблоки свежими или запеченными, поскольку в таком виде они сохраняют пищевые волокна. Яблочный сок, по его мнению, менее полезен.
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