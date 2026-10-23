JIM: у любителей чая может быть меньше проблем с сердцем и кровеносными сосудами

Согласно новому исследованию, опубликованному в Journal of Internal Medicine, люди, регулярно пьющие чай, реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем те, кто его не пьет.«Это масштабное исследование дополняет существующие данные наблюдений, связывающие регулярное употребление чая со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний», — сказал Харалампос Раллис из Лондонского университета королевы Марии, который не принимал участия в исследовании. «Чаепитие отличалось от непьющих; однако модель не в полной мере учитывает диету и доход».В ходе исследования Цзичэнь Е из Пекинского медицинского университета и его коллеги наблюдали за 485 934 взрослыми жителями Китая в течение в среднем около девяти лет.За этот период у 14 863 участников развились сердечно-сосудистые заболевания, цереброваскулярные заболевания (включая инсульт), легочно-сердечные заболевания или заболевания периферических артерий.У людей, регулярно пьющих чай, риск развития этих заболеваний был на 11% ниже, чем у тех, кто не пьет чай регулярно.Наибольший эффект наблюдался у людей, которые пили чай еженедельно, примерно по 6-8 чашек в день.Черный чай продемонстрировал более устойчивую связь с более низким риском, чем зеленый чай.Чай средней крепости был связан с наименьшим риском, в то время как чай, описываемый как «обжигающе горячий», был связан с более высоким риском.Употребление чая, отказ от курения и высокий уровень физической активности в совокупности были связаны с самым низким риском развития сосудистых заболеваний.«Сообщаемое снижение риска является относительным, и авторы предупреждают, что „6-8 чашек в день“ не следует воспринимать как рекомендуемую норму потребления», — сказал Раллис. «Авторы провели множество сравнений, и некоторые из наиболее поразительных результатов, например, касающиеся черного чая и «обжигающе горячего» чая, следует рассматривать как предварительные».Данное исследование носит наблюдательный характер, а это значит, что оно может показать взаимосвязь, но не может установить, что сам по себе чай защищает сердце.Люди, пьющие чай, могут отличаться от тех, кто его не пьет, по рациону питания, уровню дохода, образу жизни и другим параметрам, которые трудно в полной мере учесть.Полученные данные также основаны на исследовании китайского населения, где чайные привычки и виды чая могут отличаться от тех, что распространены в других странах.«У людей, регулярно употреблявших чай в этом исследовании, относительный риск сосудистых заболеваний был примерно на 11% ниже, что подтверждает связь между употреблением чая и улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы», — гворит Делл Стэнфорд, старший диетолог Британского фонда сердца, который не принимал участия в исследовании. «Но это не доказывает, что ежедневная чашка чая защищает сердце».Это было наблюдательное исследование, и другие различия в рационе питания и образе жизни людей могли помочь объяснить полученные результаты.Количество выпитого чая измерялось только один раз, размер чашки не был стандартизирован, и исследование не может доказать, что употребление большего количества чая привело к снижению риска.«Важно отметить, что полученные результаты указывают на более широкую роль здорового образа жизни», — подчеркнули ученые. «Наименьший риск наблюдался среди людей, которые пили чай, не курили и вели активный образ жизни. Нет ни одного продукта или напитка, которые могли бы кардинально изменить здоровье нашего сердца; гораздо важнее наш рацион питания и образ жизни в целом».

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