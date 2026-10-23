Стоматолог назвал главных врагов здоровья зубов среди продуктов

Стоматолог Мауро Маседо назвал продукты, которые считает главными врагами здоровья зубов.По словам Маседо, в опасности находятся зубы тех людей, которые ради здоровья по утрам пьют стакан воды с лимоном. Дело в том, что из-за частого воздействия кислот эмаль изнашивается значительно быстрее, предупредил врач.В список опасных для зубов продуктов стоматолог также добавил сухофрукты. Доктор объяснил: они имеют липкую структуру и остаются на зубах на протяжении долгого времени. Из-за этого содержащиеся в сухофруктах сахара разрушают зубы. Среди других продуктов, которые стоит употреблять с осторожностью, доктор назвал мятные конфеты и леденцы. Кроме того, вред зубам наносят различные спортивные напитки и кофе, особенно сладкий.

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