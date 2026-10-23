Врач объяснил, полезна ли прогулка сразу после еды

Многие с детства слышали: «Не бегай, посиди, а то желудок опустится». Но действительно ли после еды нужно сидеть? Об этом «Чемпионату» рассказал врач-кинезиолог, автор и преподаватель курса «Биомеханика глазами кинезиолога» Михаил Гаврикин.По его словам, прогулка после еды полезна, но с оговорками. Во время приёма пищи кровь приливает к органам пищеварения, и если сразу лечь или сесть в кресло, пищеварение замедляется, а желчь застаивается — это грозит тяжестью, вздутием и запорами. Умеренная ходьба, наоборот, стимулирует перистальтику и помогает пище продвигаться.«Исследования подтверждают: 10–15 минут спокойной ходьбы после еды снижают уровень сахара в крови. Мышцы используют глюкозу, и пик сахара после приёма пищи становится ниже — это особенно важно при преддиабете и диабете 2 типа. Также прогулка улучшает моторику кишечника, снижает риск запоров, снимает тяжесть и улучшает настроение», — отмечает врач.Однако есть случаи, когда гулять сразу не стоит. Если вы плотно поели, особенно жирную и тяжёлую пищу, лучше подождать 20–30 минут: резкая активность может вызвать дискомфорт, изжогу или тошноту. При гастрите, язвенной болезни и панкреатите ходьба сразу после еды может усилить симптомы — в этих случаях лучше отдохнуть сидя. Также не стоит гулять при обострении хронических заболеваний ЖКТ.Врач советует не бегать и не заниматься интенсивными тренировками сразу после еды — это перегружает желудок и отводит кровь от пищеварения к мышцам. Также не стоит ложиться (это провоцирует изжогу) и пить много воды залпом (это разбавляет желудочный сок).«Прогулка после еды — простое и эффективное средство для улучшения пищеварения и контроля сахара. Но если у вас есть заболевания ЖКТ или вы плотно поели — дайте себе время на отдых. Слушайте тело, и оно подскажет, когда можно двигаться», — резюмирует Гаврикин.

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