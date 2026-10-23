Врач опроверг миф о влиянии шелухи от семечек на появление аппендицита

Единой причины, способной объяснить все случаи аппендицита, нет. Миф о влиянии шелухи от семечек на появление недуга опроверг хирург Дионисий Петров в беседе .«Единой причины, которая объясняла бы все случаи аппендицита, не установлено (…). Нельзя достоверно определить причину воспаления только по тому, что человек ел накануне, и далеко не каждый случай аппендицита связан с механической закупоркой отростка», — подчеркнул врач.По его словам, наличие посторонних предметов в аппендиксе еще не говорит, что именно из-за них возникло воспаление. Петров уточнил, что нет единого пищевого провокатора, провоцирующего заболевание.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки