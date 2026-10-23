Врач посоветовала приятный способ наладить сон

Врач София Родригес Мородер заявила, что сон можно наладить с помощью одного приятного способа.«Засыпание — очень тонкий биологический процесс. Для него необходимы два четких сигнала: постепенное снижение температуры тела и постепенное уменьшение освещенности», — объяснила Мородер.На последнем она остановилась подробнее.По словам доктора, уменьшение естественного освещения необходимо для того, чтобы в организме начал вырабатываться мелатонин. Сидение перед телевизором или использование смартфона в вечернее время — это прямая атака на данный процесс. Чтобы улучшить выработку мелатонина, Мородер посоветовала обзавестись привычкой наблюдать закат из окна, с балкона или террасы. Кроме того, она порекомендовала создать более приглушенную обстановку в спальне, чтобы улучшить сон.

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