Врач посоветовала приятный способ наладить сон
«Засыпание — очень тонкий биологический процесс. Для него необходимы два четких сигнала: постепенное снижение температуры тела и постепенное уменьшение освещенности», — объяснила Мородер.
На последнем она остановилась подробнее.
По словам доктора, уменьшение естественного освещения необходимо для того, чтобы в организме начал вырабатываться мелатонин. Сидение перед телевизором или использование смартфона в вечернее время — это прямая атака на данный процесс. Чтобы улучшить выработку мелатонина, Мородер посоветовала обзавестись привычкой наблюдать закат из окна, с балкона или террасы. Кроме того, она порекомендовала создать более приглушенную обстановку в спальне, чтобы улучшить сон.
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