Врач Бэдэнэу: мясо и молочные продукты обеспечивают мозг важным витамином В12

Врач-эндокринолог Дарья Бэдэнэу: для нормальной работы нервной системы и мозга важно получать достаточно витамина В12.Врач Бэдэнэу сообщила, какие продукты следует включать в рацион питания для поддержания здоровых функций головного мозга.«Мозг является одним из самых энергоемких органов в организме. Питание играет важную роль в стимуляции мозговой деятельности», - отметила эксперт в комментарии «Газете.Ru».В частности, на состоянии мозга положительно сказываются рыба, орехи, льняные семена – продукты, насыщенные омега-3 жирными кислотами. Данный тип жиров помогает улучшить когнитивные функции, включая качество памяти и усвоение новой информации.В свою очередь, мясо и молочные продукты обеспечивают мозг важным витамином В12 – его получение стимулирует процессы, связанные с нейронной активностью.«Следует обеспечить поступление достаточного количества витамина В12, играющего важнейшую роль в обеспечении работы нервной системы и мозга. Его можно получить из мяса, яиц и молочных продуктов», - поделилась Дарья Бэдэнэу.Эксперт добавила, что на состоянии и функциях мозга также позитивно сказывается употребление антиоксидантов, содержащихся в растительных продуктах.

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