Сомнолог назвала причину лунатизма
«Фактически он относится к разделу так называемых парасомний — это состояние, связанное со сном, которое не является нормой, но и при этом не выделяется в качестве самостоятельного заболевания. То есть такое пограничное состояние, которое отдельно не лечится, но мы стараемся, особенно у взрослых, найти причины», — рассказала Царёва.
По ее словам, лунатизм может проявляться при эпилепсии, а также из-за нарушения дыхания или движения во время сна, деменции и деменцирующих заболеваний.
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