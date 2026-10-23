Раскрыты последствия секса в состоянии алкогольного опьянения

Сексолог Олеся Мелехина рассказала, к чему может привести секс в состоянии алкогольного опьянения. О последствиях она предупредила в Telegram-канале.По словам Мелехиной, алкоголь снимает все психологические барьеры, но он не является здоровым способом раскрепощения. Сексолог объяснила, что большие дозы спиртных напитков угнетают физиологическое возбуждение, из-за чего снижается выделение смазки, а достичь оргазма становится сложнее, что приводит к фрустрации.Кроме того, раскрепощение в состоянии алкогольного опьянения может обернуться ситуациями, о которых человек потом будет жалеть, поскольку спиртное временно отключает критическое мышление. Сексолог добавила, что если для расслабления в постели требуется предварительно выпить, то это может говорить о глубинных проблемах с собственным телом или доверием к партнеру.

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