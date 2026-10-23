Диетолог Кабанов: алкоголь и жареное мясо могут «убить» поджелудочную железу

Диетолог Алексей Кабанов: многие люди наносят вред своей поджелудочной железе, нарушая ее работу употреблением некоторых продуктов.Нормальное функционирование поджелудочной железы крайне важно для здоровья, ведь орган выделяет ферменты, необходимые для расщепления белков, жиров и углеводов. Кроме того, железой производятся гормоны, ответственные за регуляцию уровня сахара в крови (инсулин и глюкагон). Диетолог Кабанов отметил в разговоре с aif.ru, что люди часто сами «убивают» свою поджелудочную железу вредными привычками – прежде всего, нездоровым питанием.«Мы можем незаметно, сами того не подозревая, наносить вред поджелудочной железе и нарушать ее работу просто тем, что кладем в рот», - поделился мнением эксперт.Кабанов заострил внимание на том, что существуют продукты, способные особенно серьезно вредить состоянию поджелудочной железы.В частности, «убить» поджелудочную железу способны часто употребляемые алкоголь и жареное мясо.«В животной пище находится слишком много насыщенных жирных кислот, которые не так просто переработать. От поджелудочной требуется масса ферментов для переваривания этой тяжелой еды, и она не справляется с такой задачей так легко, как кажется. Особенно опасны холодные жирные мясные продукты», - предупредил диетолог.Что касается алкогольных напитков, то даже самые слабые из них затрудняют нормальное функционирование поджелудочной железы. Алексей Кабанов подчеркнул, что для органа очень опасны эпизоды, когда человек в связи с какими-то событиями резко начинает употреблять алкоголь в большом количестве.Также, по словам Кабанова, «убить» поджелудочную железу могут сахар и газировка, употребляемые регулярно или чрезмерно. Поджелудочная из-за этого вынуждена производить больше инсулина, что ведет к ее истощению, недостаточности и заболеваниям.

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