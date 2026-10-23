Музыка влияет на вкус еды, показало исследование

Музыка за обедом может менять не только настроение, но и то, как мозг воспринимает еду. К такому выводу пришли исследователи кафедры пищевых наук, опубликовавшие работу в журнале Scientific Reports. С помощью функциональной МРТ они проследили, как мозг реагирует на вкус в сочетании со звуками.«Когда музыка звучит одновременно с едой, мы видим, что мозг реагирует сильнее, чем при восприятии вкуса без музыки», — рассказывает первый автор исследования, постдокторант Альберте Баггесгорд Сееберг.Результаты показывают, что музыка способна активировать некоторые из тех же областей мозга, которые участвуют в обработке вкусовых ощущений. Это подтверждает, что вкус формируется не только на языке, но и в мозге, который объединяет сигналы от разных органов чувств.«Вкус — это не просто свойство еды. Это ощущение, которое создает мозг», — объясняет старший автор работы, профессор Дженис Ван.Что показала МРТРанее влияние музыки на вкус изучали преимущественно с помощью опросов: участники пробовали продукты под музыку и без нее, а затем оценивали свои ощущения. Теперь ученые смогли наблюдать за реакциями мозга непосредственно.Во время эксперимента участники лежали в томографе. Исследователи по отдельности включали музыку, давали пробовать вкусовые растворы, а затем сочетали оба воздействия. В результате некоторые области мозга активнее реагировали, когда люди одновременно слушали музыку и пробовали сладкий или кислый раствор.Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) позволяет оценивать активность мозга по изменениям кровотока. На полученных снимках ученые обнаружили усиленную реакцию в областях, связанных с обработкой вкуса и сигналов из полости рта.Предыдущие исследования уже показывали, что музыка может влиять на субъективное восприятие вкуса. Например, медленные мелодии с гармоничным звучанием связывали с более выраженным ощущением сладости. Однако до сих пор такие эффекты оценивали главным образом по ответам самих участников, а не по активности их мозга.Как это может пригодитьсяАвторы считают, что результаты можно использовать при организации питания в ресторанах, столовых и больницах. Подходящая музыка потенциально способна сделать прием пищи приятнее, не меняя состав и способ приготовления блюд.Это может оказаться полезным для людей с плохим аппетитом и повышенным риском недоедания.«Иногда даже такая простая вещь, как музыка, может улучшить впечатления от еды. Есть немало способов повысить качество жизни людей, причем зачастую с небольшими затратами», — отмечает Сееберг.По словам Ван, новое исследование дает биологические подтверждения того, как органы чувств взаимодействуют при восприятии еды. Впрочем, ученые пока не утверждают, что любая музыка делает блюда вкуснее. Результаты показывают, что звуки влияют на обработку вкусовых сигналов мозгом, а практический эффект зависит от конкретных условий.

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