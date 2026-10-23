Врач Мухина: артишоки и чеснок помогают нормализовать работу печени

Врач-диетолог Марият Мухина назвала артишок продуктом, способным «реанимировать» печень.Врач Мухина заявила в комментарии для «Москва 24», что артишок и чеснок помогают нормализовать работу печени.«Артишок буквально реанимирует печень, заставляет ее лучше работать», - сказала при этом специалистка.Мухина добавила, что употребление артишока дает желчегонный и гепатопротекторный эффекты. Организм в результате интенсивнее избавляется от мочевины, токсинов, солей тяжелых металлов, вдобавок снижается уровень холестерина.«Артишок будет полезен при холецистите, хроническом гепатите, почечной недостаточности, атеросклерозе и ожирении», - уточнила медик.Что касается другого продукта, помогающего нормализовать работу печени, – чеснока – употреблять его следует лишь в небольших дозах, предупредила Марият Мухина. По словам врача, на клетки печени благоприятно действуют содержащиеся в нем аминокислоты: благодаря их действию может восстанавливать клеточная структура гепатоцитов. Другое важное качество пряного овоща – он препятствует сгущению крови и тромбозу, положительно сказывается на кровообращении.

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