Сомнолог назвал лучшие шаги для борьбы с недосыпом

Секрет хорошего настроения и энергии кроется не только в длительности сна, но и в его качестве, а также в умении по-настоящему восстанавливаться вне кровати, рассказала врач-невролог, сомнолог «СМ-Клиника» Анна Суша. В разговоре с «Лентой.ру» она отметила, что хронический недосып напрямую бьет по эмпатии и оптимизму.«Забудьте про жесткое ограничение "восемь часов". Потребность индивидуальна: кому-то хватает семи, а кому-то нужны все девять часов сна. Главное правило — регулярность. Ложитесь и вставайте в одно и то же время даже в выходные. Это помогает циркадным ритмам не сбиваться и делает сон глубже», — посоветовала Суша.Для хорошего сна врач рекомендовала сразу после пробуждения открыть шторы или выйти на балкон. Солнечный свет блокирует выработку мелатонина и запускает синтез серотонина и дофамина — гормонов радости и мотивации. Это лучший природный антидепрессант. Если утреннее пробуждение происходит в темноте, есть альтернатива — будильник с функцией подсветки, постепенно переключающий мозг на режим бодрствования.Синий свет экранов обманывает мозг, заставляя его думать, что сейчас день. Замените скроллинг ленты за час до сна на бумажную книгу, теплый душ или легкую растяжку, йогуАнна Сушаврач-невролог, сомнолог «СМ-Клиника»По словам врача, к отдыху стоит подходить осознанно. Если весь день лежать на диване, мозг не переключается. Прогулка в парке или новое хобби дают нервной системе ту самую перезагрузку, после которой хочется творить.«Сон — это не трата времени, а главная инвестиция в ваше эмоциональное здоровье. Здоровый сон буквально меняет химию мозга, делая нас устойчивее к негативным событиям дня. Выспавшийся мозг лучше справляется со стрессом и замечает больше поводов для улыбки. Начните с малого: сегодня ложитесь на 30 минут раньше и оставьте телефон в другой комнате. Ваш организм скажет вам спасибо», — добавила Суша.

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