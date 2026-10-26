Врач Труфанов: два внутренних нарушения часто вызывают ощущение песка в глазах

Жжение и ощущение «песка» в глазах после рабочего дня за компьютером могут быть связаны не только с редким морганием и светом от экрана, но и с недостаточной выработкой слезы или с ее слишком быстрым испарением, — об этом «Газете.Ru» рассказал доктор медицинских наук, профессор, офтальмолог высшей квалификационной категории Сергей Труфанов.По словам эксперта, слезная пленка защищает поверхность глаза от пересыхания. Когда ее структура нарушается, появляется дискомфорт, жжение и ощущение инородного тела.«Часто слезная железа производит недостаточно жидкости для поддержания защитной пленки. Это может происходить, например, при системных заболеваниях, включая ревматоидный артрит, или при нарушениях нервной регуляции слезопродукции», — уточнил медик.Во втором случае проблема связана с мейбомиевыми железами, расположенными в веках. Они выделяют жиры, которые замедляют испарение слезы. Если железы работают хуже, их секрет становится более плотным и выделяется с трудом, а слезная пленка быстрее разрушается. На работу этих желез могут влиять, в частности, гормональные изменения.«Оба типа бывают одновременно, это нередкая ситуация. Компьютер в этом случае выступает не обязательно первопричиной, а фактором, который усиливает проявления болезни», — уточнил Труфанов.Когда человек сосредоточен на экране, он моргает реже, слезная пленка обновляется не так часто и быстрее высыхает. Но если других предпосылок к болезни нет, одного лишь использования монитора недостаточно, чтобы она развилась.«Лечение болезни сухого глаза строится поэтапно, в зависимости от тяжести состояния — от увлажняющих капель до хирургических методов. Дисфункцию мейбомиевых желез часто лечат прогреванием. Железы нужно разогреть до 42 градусов, чтобы секрет стал жидким и начал нормально выделяться», — объяснил врач.Труфанов не рекомендует подбирать глазные капли без обследования: средства отличаются по составу и действию, поэтому подходящий вариант зависит от механизма болезни. При стойком жжении, сухости или покраснении следует обратиться к офтальмологу, чтобы установить причину симптомов и подобрать лечение.

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