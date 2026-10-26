Врач Павлова: употребление вареных яиц способствует продлению жизни

Врач-эндокринолог Зухра Павлова: куриные яйца являются одним из лучших вариантов животного белка для человеческого организма.Врач Павлова сообщила, что употребление вареных яиц способствует продлению жизни – их позитивное влияние на работу организма было подтверждено исследователи. Участники испытаний из группы, употреблявшей цельные куриные яйца, продемонстрировали снижение уровня холестерина, уменьшение веса, улучшение состояния сердечно-сосудистой системы. Кроме того, у них улучшились результаты проверки на резистентность к инсулину.«За счет повышения уровня «хорошего» холестерина яйца оказались способны предотвращать развитие атеросклероза», - добавила Павлова.Медик отметила, что положительное влияние на здоровье оказывают именно цельные яйца, а не просто яичный белок. В желтках содержится большое количество биологически активных питательных веществ и соединений, способных улучшать метаболизм, эффективно поддерживать иммунную систему. При этом яйца отлично усваиваются, что наделяет организм сразу очень обширной массой полезных компонентов: например, витаминами или антиоксидантами.Павлова подчеркнула, что яйца являются доступным продуктом, обеспечивающим человека качественным белком, необходимым для здорового функционирования организма и продления жизни.«В целом куриные яйца – один из лучших вариантов животного белка. Идеально есть их на завтрак несколько раз в неделю, от двух до пяти», - поделилась врач в своём телеграм-канале.

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