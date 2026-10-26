Людям с диареей объяснили одну странность

Гастроэнтеролог Андрей Харитонов заявил, что некоторые люди с хронической диареей набирают вес, а не худеют. Эту странность он объяснил в своем Telegram-канале.По словам Харитонова, принято считать, что при диарее люди худеют, поскольку она приводит к нарушению всасывания питательных веществ. Однако в действительности проблемы с усвояемостью еды возникают очень редко, даже если человек после похода в туалет видит много непереваренной пищи.Доктор подчеркнул, что снижение массы тела может наблюдаться только в том случае, если пациент из-за жидкого стула сознательно ограничивает калорийность рациона.«Вес, напротив, может набираться по тому же закону сохранения энергии: я ем больше, чем трачу. Такое, кстати, встречается часто. Из-за диареи человек убрал низкокалорийные овощи и фрукты, заменив их пищей с большей энергоценностью», — пояснил врач.Он добавил, что к набору веса также могут привести некоторые препараты, назначаемые для лечения диареи.

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