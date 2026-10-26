Кардиолог Фомичева: ходьба помогает сохранять здоровым сердце после 50 лет

Кардиолог Анастасия Фомичева заявила, что регулярные посильные физические нагрузки способствуют сохранению здоровья сердца в возрасте после 50 лет.Кардиолог Фомичева рассказала, что движение, спорт и разнообразная физическая деятельность помогают людям сохранять свое сердце здоровым. Практика регулярной физической активности, мышечных нагрузок – это в целом один из ключевых факторов хорошего состояния сердца, считает врач.В частности, уточнила кардиолог Фомичева, сохранять здоровым сердце после 50 лет помогают ходьба, легкие пробежки, занятия плаванием и другие аэробные виды нагрузок.«Ходьба, плавание, езда на велосипеде – в течение 30-60 минут в день, не менее 5 дней в неделю. Главное больше двигаться и сократить время сидячего образа жизни. Не стоит забывать и про прогулки на свежем воздухе», - поделилась врач с «Газетой.Ru».Фомичева добавила, что на состоянии сердца благоприятно сказывается питание по типу средиземноморской диеты. Следует употреблять больше растительных продуктов, жирную рыбу, оливковое масло, а также ограничивать в рационе соль и простые углеводы.Кроме того, важно не курить.«Необходимо научиться «выдыхать» в стрессовой ситуации, обязательно отдыхать от труда либо переключаться на другую деятельность. Сон – не менее семи часов в сутки: организму нужно время на восстановление ресурсов», - дополнила кардиолог.

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