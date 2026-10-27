Проктолог предупредила о последствиях откладывания похода в туалет

Проктолог Юлия Тимофеева предупредила россиян о последствиях откладывания похода в туалет. О том, чем грозит такая привычка, врач рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).Тимофеева отметила, что часто люди откладывают дефекацию и терпят позывы, потому что хотят сначала доделать рабочую задачу. Однако доктор предупредила, что такая привычка может быть опасна: она провоцирует запоры и увеличивает риск развития геморроя, который впоследствии потребует долгого лечения.«Потом нужны слабительные, БАДы, гастроэнтерологи, а самое простое забывается: рабочая задача подождет, пока вы пять минут побудете в туалете», — заключила проктолог.

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