Проктолог предупредила о последствиях откладывания похода в туалет
Тимофеева отметила, что часто люди откладывают дефекацию и терпят позывы, потому что хотят сначала доделать рабочую задачу. Однако доктор предупредила, что такая привычка может быть опасна: она провоцирует запоры и увеличивает риск развития геморроя, который впоследствии потребует долгого лечения.
«Потом нужны слабительные, БАДы, гастроэнтерологи, а самое простое забывается: рабочая задача подождет, пока вы пять минут побудете в туалете», — заключила проктолог.
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