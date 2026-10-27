Кардиологи назвали неочевидные симптомы болезней сердца

Кардиологи Мэтью Тран, Дэвид Ри, Майкл Фарбанец и Маршалл Рунге назвали неочевидные симптомы, которые могут указывать на инфаркт или сердечную недостаточность. Их слова приводит HuffPost.Фарбанец отметил, что в реальной жизни болезни сердца редко проявляются как в кино: человек не падает, хватаясь за грудь. Намного чаще у пациентов постепенно исчезают силы, им становится труднее подниматься по лестнице, носить тяжелые сумки и просто ходить. Однако, как отмечает Тран, происходит это настолько медленно, что люди могут не заметить этих изменений или списать их на возраст.«Усталость может быть единственным симптомом, но при этом она способна указывать на значительную закупорку одной или нескольких коронарных артерий», — предупредил Рунге.Также врачи отметили, что о болезнях сердца могут говорить одышка, отеки ног, частые боли в животе или изжога. Кроме того, они назвали тревожным признаком ощущение давления в груди. Рунге подчеркнул, что это необязательно сильная и стойкая боль. Часто легкий дискомфорт появляется на несколько секунд и исчезает.Ри уточнил, что при ишемической болезни сердца или стенокардии, такая боль, как правило, не концентрируется в одной точке, не зависит от положения тела и не воспроизводится при движении или надавливании на грудную клетку. А при проблемах с системой кровообращения дискомфорт может ощущаться в плече, в левой подмышке, в спине или в челюсти, заключили специалисты.

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