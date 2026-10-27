Назван замедляющий старение напиток

Чайный гриб, или комбуча, обладает полезными для здоровья свойствами и может замедлять процессы старения. Об этом РИА Новости рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.Утверждения о том, что чайный гриб продлевает жизнь, Лебедева назвала преувеличением. Тем не менее, по ее словам, напиток действительно полезен. Он содержит живые культуры бактерий и дрожжей, которые поддерживают здоровье микробиома кишечника и помогают работе иммунной системы. Кроме того, комбуча богата полифенолами, защищающими клетки от повреждений свободными радикалами, и органическими кислотами.При этом считать чайный гриб значимым источником витаминов не стоит. Эксперт объяснила, что он может лишь дополнять рацион. «Употреблять напиток следует умеренно, чтобы избежать проблем с пищеварением», — заключила Лебедева.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки