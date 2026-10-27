В костном мозге обнаружен новый источник ключевых иммунных клеток

Международная исследовательская группа под руководством Венского медицинского университета выявила ранее неизвестную популяцию клеток-предшественников в костном мозге взрослых мышей. Эти клетки могут развиваться в различные типы клеток крови и, в частности, участвовать в формировании важных иммунных клеток, известных как макрофаги. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Immunology, раскрывают дополнительный путь образования макрофагов у взрослых мышей.Являясь ключевыми игроками иммунной системы, макрофаги распознают и уничтожают патогены, мертвые клетки и другие чужеродные вещества, а также играют важную роль в воспалительных реакциях и регенерации тканей. Многие макрофаги образуются в процессе эмбрионального развития и поддерживают свою жизнеспособность путем деления в тканях. Моноциты — тип белых кровяных клеток — являются устоявшимся источником новых макрофагов у взрослых. Недавно идентифицированные клетки EMPROR открывают дополнительный путь. Группа исследователей под руководством Шветы Тику, Рохита Джайна и Вольфганга Венингера из отделения дерматологии Венского медицинского университета идентифицировала отдельную популяцию предшественников, которую они назвали EMPROR (Erythro-Myeloid PROgenitoR). Они отличаются от ранее известных клеток-предшественников по своим молекулярным характеристикам и потенциалу развития. В экспериментах они смогли дать начало различным типам клеток, включая «клетки-поглотители» иммунной системы, известные как макрофаги.Исследователи изучали, могут ли клетки EMPROR генерировать периваскулярные макрофаги — специализированные макрофаги, связанные с кровеносными сосудами. Их эксперименты показали, что клетки EMPROR способны давать начало этим клеткам. В тех же экспериментальных условиях моноциты и другие протестированные популяции предшественников были менее эффективны в генерации этих макрофагов. Доказательства участия этих клеток-предшественников в формировании макрофагов в микроокружении опухоли были также обнаружены в мышиной модели рака молочной железы. «Таким образом, результаты предполагают, что клетки EMPROR могут способствовать развитию определенных популяций макрофагов не только в нормальных условиях, но и в контексте воспаления и опухолей», — говорят соавторы исследования Швета Тику и Рохит Джайн.Клетки EMPROR обладают сходными молекулярными характеристиками и способностью генерировать несколько типов клеток крови с предшественниками, обнаруженными во время эмбрионального развития. Это позволяет предположить, что костный мозг взрослых сохраняет аналогичную программу кроветворения, хотя прямая связь с развитием еще не установлена.Макрофаги присутствуют практически во всех тканях организма. В зависимости от своего местоположения они выполняют различные задачи — от защиты от патогенов до поддержки развития и восстановления тканей. Понимание того, как развиваются макрофаги, имеет важное значение, поскольку их происхождение, наряду с тканевой средой, может влиять на их функционирование. «Понимание формирования макрофагов, таким образом, является не только фундаментальным вопросом иммунобиологии, но и может в долгосрочной перспективе открыть новые подходы к исследованию и лечению заболеваний», — говорит руководитель исследования Вольфганг Венингер, подчеркивая актуальность полученных результатов. Поскольку исследования проводились на мышах, необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, присутствуют ли недавно идентифицированные клетки EMPROR также в костном мозге человека и какую роль они там играют.В сопутствующем исследовании той же группы ученых, опубликованном в журнале Nature Immunology, описывается родственная популяция клеток-предшественников в недавно идентифицированной ткани MIXER на границе между матерью и эмбрионом.

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